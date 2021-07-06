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У Росії затримали консула Естонії (оновлено)

Його звинувачують в "отриманні інформації закритого характеру від росіянина".

У Росії затримали консула Естонії (оновлено)
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

ФСБ Росії оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте "під час спроби отримати інформацію закритого характеру від росіянина".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ зазначили, що співробітники спецслужби затримали Лятте "на гарячому".

"Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

Оновлення. У Міністерстві закордонних справ Естонії затримання дипломата назвали провокацією. 

"Скоєне ФСБ - постановка. Звинувачення є безпідставними. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в дружніх відносинах з сусідніми країнами", - сказав агентству BNS Речник МЗС Естонії Аарі Леммік.

За його словами, консула затримали після робочої зустрічі в Петербурзькому державному політехнічному інституті. За 1,5 години його відпустили.

Нагадаємо, раніше ФСБ затримала жителя Сімферополя за звинуваченням у шпигунстві на користь України.

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