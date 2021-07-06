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Турецька розвідка викрала з Киргизстану соратника Ґюлена

Затриманий Орхан Інанді керував мережею шкіл в Киргизстані.

Турецька розвідка викрала з Киргизстану соратника Ґюлена
Фото: Haber

Розвідка Туреччини вивезла з Киргизстану соратника Фетхулли Ґюлена, повідомило в вівторок турецьке державне видання "Анадолу".

За даними президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, затриманий Орхан Інанді керував діяльністю руху Ґюлена в Центральній Азії. "Під час свого перебування в Туреччині ця людина входила до таємної структури FETÖ. Згодом він став одним з вищих керівників організації. Його діяльність полягала в управлінні брудними фінансами FETÖ в Центральній Азії. Він використовував людей, чию свідомість йому вдалося отруїти, як інструмент для досягнення темних цілей організації", - сказав Ердоган.

Інанді має громадянство Киргизстану, і дії Туреччини спровокували чималий скандал у цій країні.

Міністерство закордонних справ Киргизстану викликало посла Туреччини для вручення ноти протесту.

Інанди, який є президентом мережі киргизько-турецьких шкіл "Сапат", зник увечері 31 травня. Дружина Інанди неодноразово заявляла, що її чоловік знаходиться в приміщенні турецького посольства.

На початку червня президент Киргизстана Садир Жапаров під час поїздки в Туреччину говорив з Ердоганом про зникнення Інанди, і турецький президент казав, що не знає такого.

Фетхулла Ґюлен - турецький богослов і проповідник. З 1999 року живе у вигнанні в Сполучених Штатах, де йому було надано притулок.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

У травні 2016 року рух Ґюлена оголосили в Туреччині терористичною організацією, а самого проповідника назвали організатором невдалого перевороту.

З тих пір Туреччина полює за ґюленістами та закриває їх навчальні заклади по всьому світу, в тому числі й в Україні, яка добровільно видала кількох прихильників Ґюлена.

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