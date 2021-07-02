Туреччина офіційно вийшла зі Стамбульської конвенції, яка захищає права жінок

Правозахисні організації будуть оскаржувати це в суді.

Туреччина офіційно вийшла з міжнародного договору про запобігання насильству відносно жінок – Стамбульської конвенції. Про це повідомляє CNN.

Президент Федерації асоціації жінок Туреччини Джанан Гюллю заявила, що організація продовжуватиме боротьбу і подаватиме до суду.

Вона сказала, що від березня, коли країна ухвалила рішення про вихід, жінки стали рідше звертатися за допомогою і рідше отримували її.

Стамбульська конвенція, ухвалена в 2011 році, зобов'язувала країн-підписантів запобігати та переслідувати в судовому порядку насильство в родинах.

Вихід Туреччини з угоди викликав осуд з боку США і ЄС. Турецькі консервативні партії вважають, що Стамбульська конвенція "підриває сімейні структури".

20 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про вихід країни зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок.

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції про права жінок і закликали Анкару переглянути своє рішення.

Україна цю конвенцію досі не ратифікувала.