​Трамп посів 41 місце в рейтингу президентів США

45-го президента оцінили нижче, ніж Гаррісона, який займав посаду лише місяць.

45-й президент США Дональд Трамп посів 41 місце у рейтингу американських лідерів, який вчетверте склало видання C-SPAN (попередні рейтинги виходили у 2000, 2009 і 2017 роках).

Рейтинг складали історики на підставі 10 критеріїв, таких як моральний авторитет, кризове лідерство, економічне управління, адміністративні навички, бачення порядку денного тощо. Кожен з них оцінювався за 10-бальною шкалою, тобто максимально можна було набрати 1000 балів.

Дональд Трамп набрав 668 балів і розмістився між Вільямом Генрі Гаррісоном (9-й президент, був на посаді рівно місяць у 1841 році, після чого помер від запалення легень) і Франкліном Пірсом (14-й президент, 1853-1857).

Трампів попередник Барак Обама став 10-м (+2 місця порівняно з 2017 роком), Джордж Буш-молодший - 29-м (+4 місця), Білл Клінтон - 19-м (-4 місця).

У топ-5 американських президентів, на думку істориків, входять Авраам Лінкольн (16-й президент, 1861-1865), Джордж Вашингтон (1-й президент, 1789-1797), Франклін Рузвельт (32-й президент, 1933-1945), Теодор Рузвельт (26-й президент, 1901-1909) та Дуайт Ейзенхауер (34-й президент, 1953-1961).

В самому низу рейтингу розташувався Джеймс Б'юкенен (15-й президент, 1857-1861), який не спромігся запобігти громадянській війні, а на сходинку вище - Ендрю Джонсон (17-й президент, 1865-1869).

Нагадаємо, що Трамп став першим президентом США, якому оголосили імпічмент двічі. Попри це він обидва рази зумів втриматися на посаді завдяки республіканській більшості в Сенаті.