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Помер колишній міністр оборони США Дональд Рамсфельд

Він двічі очолював Пентагон, спочатку як наймолодший, а потім як найстарший міністр оборони. 

Колишній міністр оборони США, республіканець Дональд Рамсфельд помер у віці 88 років. Відповідне повідомлення від імені його родини оприлюднено в аккаунті Рамсфельда у Twitter.

Зазначається, що він помер у колі родини в Таосі, Нью-Мехіко. 

"Історія може пам'ятати його екстраординарні досягнення під час шестидесяти років на службі, але ті, хто знає його найкраще і чиї життя він змінив, будуть пам'ятати його непохитну любов до дружини Джойс, його сім'ї та друзів, та чесність, із якою він присвятив життя країні", - йдеться у повідомленні. 

Дональд Рамсфельд призначався очільником Пентагону двічі: за часів президентства Джеральда Форда як наймолодший міністр, а за часів Джоджа Буша-молодошого – як найстарший. Був відправлений у відставку після поразки республіканців на виборах до Конгресу 2006 року. 

Рамсфельд заявляв, що "війна в Іраці вартувала тих втрат, які вона принесла". 

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