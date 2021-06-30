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Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?

Президент России Владимир Путин наконец решил лично ответить отказом на предложение Владимира Зеленского о встрече. Вероятнее всего, в Москве посчитали, что так будет звучать доходчивее. Глава Кремля полагает, что так называемый украинский вопрос он может решать исключительно с Соединёнными Штатами, а украинцы и русские – это, как указал Путин, вообще один народ, посему представляется, что должность президента Украины для российского лидера до сих пор является номинальной.

Будет ли дальше Владимир Зеленский и его Офис предлагать главе РФ встретиться тет-а-тет, выбирая под это дело экзотические места? Скажут ли нам о каком-то новом плане или инициативе? А, может, Киев наконец возьмёт и просто откажется от ненужных иллюзий?

Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Фото: Главком

Фото: president.gov.ua

Владимир Путин заявил, что ныне не видит смысла во встрече с президентом Зеленским, поскольку Украина, как обозначил глава Кремля, находится чуть ли не под прямым внешним управлением Вашингтона.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем говорить?», – сказал Путин в ходе «прямой линии» с гражданами РФ. К этому, правда, он добавил, что не отказывается «от встреч подобного рода – нужно только понять, о чем говорить».

К слову, несколько месяцев назад, когда президент Зеленский выступил с подобной инициативой, Путин назвал конкретные требования к украинскому руководству. Среди них – возвращение позиций Русской православной церкви, зеленый свет для российского капитала, усиление роли русского языка. А главное – Украина должны согласиться на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО, а, следовательно, легализовать последних в качестве стороны конфликта. Ныне к этим пунктам, видимо, добавилась политическая неприкосновенность Виктора Медведчука.

Фото: Lb.ua

«Вот, Виктора Медведчука, который, на мой взгляд является украинским националистом, заперли в преддверии избирательной кампании дома. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные», – заявил Путин.

Примечательным здесь выглядит пассаж как раз не о Медведчуке, а о так называемой избирательной кампании в Украине. Возникает вопрос: или россияне владеют информацией о планах по проведению досрочных выборов (парламента, президента?), или же их планируют?

На самом деле слова Путина, если не обращать внимания на фигуры речи, – это прямой отказ Зеленскому в любого рода личных встречах и переговорах. Киев не может пойти на условия Москвы, а Москва не собирается действовать по-иному. Конечно, на Банковой могут полагать, что эти постоянные сигналы о желании встретиться понравятся Путину и он решит остановить эскалацию. Однако это – иллюзия. И видно, что президенту России эта история уже порядком надоела.

Более того, он взаправду считает, что Украина ныне – это вотчина «вашингтонского обкома». Непонятно, как укладывается в эту логику голосования 73% украинцев за Владимира Зеленского, однако об этом Путин не думает. Президент РФ действительно полагает, что он ведёт войну с США на украинской территории.

Фото: EPA/UPG

И здесь возникает очередная проблема, о которой мы уже писали не раз. Для Кремля, вообще для элиты РФ, Украина – это российская территория, а украинский президент – номинальная фигура, которую должны назначать в Москве. События последних семи лет не изменили позиции российского руководства: просто там стали думать, что всё произошедшее – происки коллективного Запада, что с этим необходимо покончить. И это – ещё одна причина, почему Путин не хочет и не будет ныне общаться с Зеленским. А сегодняшние речи главы РФ, поясняющие, почему Украина не вошла в список недружественных для России государств, – очередное подтверждение того, что наша страна для него – вотчина, а не независимое государство.

«Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ <...>. Мы единое целое. Руководство сегодняшнее Украины явно недружественное к нам, это совершенно очевидное дело», – отметил Путин.

С этим видением Киеву надо будет считаться, так как подобная идеология сохранится в России и при Путине, и после него. Украинской власти точно необходимо пересмотреть свои различные планы. Россия не будет подписывать вместе с США и ЕС невыгодный ей договор о гарантиях безопасности Украине. Особенно, если там не будет прописан нейтральный статус нашего государства – фактически запрет на евроатлантическую интеграцию.

К слову, нужно чётко обозначить: Кремль в ближайшее время точно не будет участвовать в «нормандских переговорах» на наивысшем уровне, потому что перед ним пока не стоит серьёзных задач – например, решения газового вопроса.

Москва также не купится на уловку о референдуме по отделению Донбасса. Более того, она сделает всё возможное, чтобы такой референдум не состоялся или же стал причиной для ещё большей дестабилизации украинского государства – как во время подготовки, проведения, так и после. 

Фото: EPA/UPG

Посему повторим ещё раз то, что говорим уже не первый год: Украине необходимо готовиться к игре вдолгую. Эта борьба с Империей будет длиться долгие годы и даже десятилетия. Вот почему Украина должна сделать ставку на развитие и обустройство страны. Потому что единственный выход для нас – выжить, научиться жить в условиях перманентного конфликта и ждать. Ждать, когда враг ослабнет и у нас откроется окно возможностей. И быть к этому моменту готовыми. 

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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