Суд у Дюссельдорфі почав розглядати скаргу оператора "Північного потоку-2" до Німеччини

У Федеральному агентстві мереж ФРН наполягають, що газопровод не підпадає під виключення з газової директиви ЄС.

Вищий земельний суд у Дюссельдорфі (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія) в середу, 30 червня, почав розглядати скаргу компанії Nord Stream 2 AG - оператору газопроводу "Північний потік - 2"- проти Федерального агентства по мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNA).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

BNA відхилило заявку Nord Stream 2 AG - звільнити прокладку (газопроводу, - ред.) від європейських норм регулювання в німецьких водах. В обґрунтуванні зазначалося, що газопровід не був добудований до 23 травня 2019 року і тому не підпадає під виключення з газової директиви Євросоюзу.

У BNA також впевнені, що після введення в експлуатацію на "Північний потік - 2" мають поширюватися заходи регулювання, передбачені німецьким законодавством; європейські норми, що вимагають поділу компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують; а також положення, що стосуються доступу до мережі та цін.

Представники Nord Stream 2 AG, своєю чергою, впевнені, що поняття "добудований" або "закінчений" не слід трактувати вузько.

Нагадаємо, 10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу. Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці.

Як відомо, "Північний потік-2" дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні кошти, навіть якщо не буде використовувати територію для транзиту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу на негативне після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені. Проти запуску "Північного потоку-2" різко виступає Польща. 15 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу.

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко також вірить, що газопровід ще можна зупинити.