В Росії заборонили ототожнювати дії СРСР та нацистської Німеччини

Президент Російської Фередації Володимир Путін заборонив ототожнювати режим Радянського Союзу з режимом нацистської Німеччини.

Про це йдеться в прийнятому законі РФ "Про внесення зміни до Федерального закону" Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років".

Так, стаття 6 цього закону передбачає заборону публічного отожествления цілей, рішень та дій керівництва СРСР з цілями, рішеннями та діями командування нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Це стосується публічних виступів, демонстрації творів, що містять таку інформацію, розміщення зазначеної інформації в ЗМІ та інтернеті.

Крім того, закон забороняє публічно заперечувати роль "радянського народу" у розгромі нацистів та "гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" (зокрема, мається на увазі окупація країн).

Нагадаємо, що Путін вже не вперше береться "переписувати" історію військових подій на користь СРСР і всіляко намагається "відбілити" співпрацю комуністичного керівництва з нацистами в 1939 році.

Наприкінці 2019 року Росія також почала суперечку про відповідальність СРСР за початок війни. 19 грудня Путін під час пресконференції заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також Путін висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини. У відповідь прем'єр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Путін свідомо намагається оббрехати Польщу. Політик підкреслив, що СРСР на початку Другої світової війни був агресором, а Йосип Сталін – союзником Адольфа Гітлера.

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію Польщі в суперечці з Росією і наголосив, що змова тоталітарних режимів запустила маховик війни і Голокосту. Президент України також запропонував називати Другу світову війну Останньою світовою.

У січня 2020 Росія спробувала оскаржити дату народження Естонської держави. 30 січня посольство Росії в Естонії опублікувало коментар офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Тартуського мирного договору між РРФСР і Естонією. У ньому вона заявила, що Естонія як держава, що існувала в період з 1918 по 1940 рік, втратила статус суб'єкта міжнародного права з огляду на входження до складу СРСР, а Тартуський договір втратив силу, оскільки обидві сторони, які його підписали, виявилися в складі одного суб'єкта міжнародного права – СРСР. У відповідь президент Керсті Кальюлайд нагадала, що Естонія не вступала в Радянський Союз, а її - окупували.

У квітні 2020 Держдума РФ прийняла закон, що передбачає перенесення дати завершення Другої світової війни з 2 на 3 вересня - як було при Сталіні. В Росії Другу світову війну називають сталінським пропагандистським терміном "Вітчизняна" і відзначають, що він стосується лише війни між СРСР і Німеччиною 1941-1945 років.