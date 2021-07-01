Австрія і Нідерланди відкрилися для вакцинованих українців

Австрія і Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим туристам з України. Українці зможуть потрапити до Австрії за умови наявності повної вакцинації, зробленої мінімум за 14 діб до поїздки, повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При цьому вакцинація не повинна бути зроблена раніше ніж 270 днів тому. В'їзд без попередньої реєстрації та карантину можливий із повними щепленнями вакцинами Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Також можна в'їхати з негативним ПЛР, але треба провести 10 днів на карантині, або ж п'ять днів, якщо зробити ще один тест і отримати негативний результат.

Нідерланди дозволяють в'їзд за умови повної вакцинації Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нагадаємо, Австрія з 19 травня дозволила в'їзд в країну з туристичною метою для громадян ряду країн світу, перш за все членів ЄС, за умови пред'явлення "сертифіката здоров’я". Україна тоді до списку не потрапила.