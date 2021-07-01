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Головування в Євросоюзі на пів року перейшло Словенії

Гаслом словенського головування стала фраза "Об’єднана стійка Європа".

Головування в Євросоюзі на пів року перейшло Словенії
Фото: slovenian-presidency.consilium.europa.eu

Словенія з 1 липня змінила Португалію на чолі Європейського Союзу.

Цей статус передбачає відповідальність за функціонування Ради ЄС - одного з двох органів законодавчої влади Євросоюзу (поряд з Європарламентом). Головування не є персональним, а виконується загалом урядом країни.

Цей пост займається протягом 6 місяців однією з країн Євросоюзу, які змінюються в порядку ротації. Кожна наступна країна продовжує завдання попередньої, але водночас у держави, що головує, є можливість піднімати пріоритетні для себе теми.

Словенське головування Ради ЄС виділяє чотири головні пріоритети на період свого мандата: відновлення Євросоюзу та зміцнення його стійкості; роздуми про майбутнє блоку; зміцнення верховенства права й європейських цінностей; підвищення безпеки і стабільності по сусідству з ЄС.

Гаслом словенського головування стала фраза "Об’єднана стійка Європа" (Together. Resilient. Europe).

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар наголосив, що його країна приймає головування у вирішальний момент для ЄС, оскільки блок приймає важливі пакети реформ, що стосуються зеленої та цифрової трансформації та підвищення стійкості ЄС. "Головування - це можливість посилити інтеграцію в рамках 27 країн ЄС та в рамках інституцій ЄС, а також спрямувати розвиток на інноваційну та творчу спільноту, засновану на сталому розвитку", - сказав дипломат.

Нагадаємо, що востаннє Словенія головувала в ЄС у 2008 році.

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