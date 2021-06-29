ЄС не скасовуватиме спрощений візовий режим з Білоруссю

Європейський Союз не має наміру припиняти чинність угоди про полегшення візового режиму з Білоруссю після того, як Мінськ заявив, що, серед інших кроків на розрив відносин із Євросоюзом, починає процедуру виходу з угоди з ЄС про реадмісію (повернення нелегальних мігрантів).

Про це повідомила в Брюсселі речниця верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Набіля Массралі, передає Радіо Свобода.

"Рішення (Білорусі) припинити чинність Угоди про реадмісію не означає автоматичного припинення чинності Угоди про спрощення оформлення віз між ЄС і Білоруссю", – заявила Набіля Массралі.

За її словами, такий підхід передбачений у самій візовій угоді.

«Варто нагадати, що Угода про спрощення оформлення віз є одним із найважливіших інструментів, які ми маємо, щоб підтримувати міцні зв’язки між людьми в ЄС і Білорусі. Це залишається однією з головних цілей ЄС», – нагадала вона.

«Дії режиму Лукашенка ізолюють країну, але ми робимо все, що можемо, щоб білоруський народ теж не опинився ізольованим», – наголосила речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ Білорусі у понеділок, 28 червня, відповіло на введені тиждень тому європейські санкції.

МЗС Білорусі повідомило, що країна призупиняє свою участь у Східному партнерстві, зовнішньополітичній ініціативі Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Також Білорусь починає реалізацію процедури припинення чинності Угоди про реадмісію з ЄС. Крім того, Мінськ забороняє в’їзд до країни представникам європейських структур і особам із Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

МЗС відкликало постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендувало постійному представникові ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселю.