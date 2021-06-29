НАЗК скерувало до суду адмінпротоколи щодо чотирьох нардепів

За два тижні Нацагентство склало та направило до суду 99 адміністративних протоколів.

Національне агентство з питань запобігання корупції за два тижні склало та направило до суду 99 адміністративних протоколів, у тому числі - щодо чотирьох нардепів: Артема Нагаєвського та Максима Гузенка ("Слуга народу"), Іллі Киви ("ОПЗЖ") і Іванни Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність).

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зокрема, щодо Киви і Нагаєвсього протоколи складено через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Так, Нагаєвський двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ із депутатським зверненням щодо питання, яке становило його особистий інтерес. Кива звертався до Державного бюро розслідувань теж із питання, що також становило його приватний інтерес.

Щодо Гузенка та Климпуш-Цинцадзе протоколи складено через порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Зазначається, що Гузенко у 2020 році одержав від юридичної особи подарунок у вигляді комплексу послуг: проживання, авіапереліт, харчування, послуги по конференції, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування, страхування. Вартість цих послуг перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Климпуш-Цинцадзе під час перебування на посаді віцепрем’єр-міністра з питань питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала у подарунок авіапереліт, вартість якого такоє перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Також у НАЗК зазначили, що всього за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 72 протоколи. Через невиконання законних вимог (приписів) НАЗК було складено протокол щодо Марини Чернишової, керівника апарату Київської обласної державної адміністрації.

Також за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено 2 протоколи щодо першого заступника начальника Управління Держпраці у Тернопільській області Сергія Буріми. Обіймаючи посаду першого заступника, він входив до складу виконавчих органів підприємств, що мають на меті отримання прибутку.

За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено 17 адмінпротоколів.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені три протоколи щодо представників таких партій: "Незалежність" (керівник - Олександр Савченко) (2 протоколи); "Національна платформа" (керівник - Катерина Одарченко).

Нагадаємо, у квітні НАЗК склало два протоколи щодо "слуги народу" Олександра Куницького. Його підозрюють у використанні депутатського мандату в інтересах пов’язаного із ним приватного бізнесу.