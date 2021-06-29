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Порошенко вважає неконституційною заборону оскаржувати рішення СНБО

"З такими принципами нам точно не по дорозі до Європейського Союзу", - вважає експрезидент.

Порошенко вважає неконституційною заборону оскаржувати рішення СНБО
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вважає неконституційними та неприпустимими ініціативи щодо заборони громадянам оскаржувати у суді рішення РНБО. Про це під час виступу на погоджувальній раді заявив лідер партії, експрезидент Петро Порошенко. Він також зауважив, що корупційні схеми на державних закупівлях, які виводять мільярди гривень з-під тендерних механізмів «Прозорро», є перешкодою для руху нашої країни у ЄС та НАТО.

«Конституція – це правила для держави і влади по захисту людини і суспільства. І спроби Зеленського додати собі неконституційні повноваження всупереч вичерпному переліку статті 106-ї є загрозою авторитаризму, скочування України в Росію Путіна, Білорусь Лукашенка чи повернення до часів Януковича», – зазначив Порошенко.

«Ні в 106-й, де повноваження президента, ні в 107-й, де повноваження консультативно-дорадчого органу РНБО, який має лише координувати та контролювати, нічого подібного немає. Тому «Європейська Солідарність» наголошує на неприйнятності дивовижних ініціатив Зеленського щодо заборони громадянам України оскаржувати рішення РНБО. Це де ви таке в Конституції побачили?» – обурився експрезидент.

«Щодо права Зеленського ухвалювати політико-правові рішення. В конституції Пилипа Орлика головний принцип – розділення влади і незалежність судової влади. І ви якраз дієте всупереч що конституції Пилипа Орлика 1710 року, що сучасній українській Конституції», – наголосив Петро Порошенко.

Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації і придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів.

«Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому, куди Зеленський так і не потрапив, бо не отримав запрошення, наголосили як з цього, так і по той бік океану», – нагадав Порошенко.

«Кілька днів тому Зеленський підписав закон, який виводить з-під дії «Прозорро» будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва. Це 10 відсотків всіх загальних закупівель держави. Ви скасовуєте систему тендерів «Прозорро» і набиваєте собі кишені, для того, щоб валізами гроші заносили в Офіс президента для розподілу їх потім серед монобільшості Верховної Ради. І про це вже знає весь світ. Ви ганьбите цим Україну», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

«Так само, як і ваші крадіжки з ковідного фонду. Так само як і плани красти з «Великої реставрації». Я твердо переконаний, що з такими принципами нам точно не по дорозі до Європейського Союзу», – резюмував п’ятий президент.

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