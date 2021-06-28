Кучма під час виступу в парламенті: "Конституція 1996-го року стала двигуном для подолання кризи та здійснення реформ"

Водночас він додав, що Основний закон, на його думку, можна і потрібно змінювати відповідно до вимог часу.

Другий президент України Леонід Кучма виступив із вітальним словом на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції.

Його прессекретарка Дарка Оліфер опублікувала в Facebook повний текст виступу другого президента.

Кучма зазначив, що минулого разу виступав із парламентської трибуни 16 років тому.

"Для молодих депутатів, а таких переважна більшість в цій залі, чверть століття – це вже історія. Наша Конституція справді вже має свою історію. І як водиться в історії – є вже й спогади про неї", - зазначив він.

Кучма підкреслив, що навіть на п’ятому році незалежності "дискусії з таких державно значимих питань, як мова, прапор, герб, були надзвичайно гострі. Парламент тоді був дуже поляризований, і не тільки політично, але й ідеологічно. Тож Конституція стала яскравим прикладом компромісу".

"Її прийняття було високо оцінене в українському суспільстві та у міжнародній спільноті. Навіть прискіплива Венеціанська комісія визнала її однією з найдосконаліших в Європі", - зазначив він.

Кучма підкреслив, що Конституція 1996-го року стала двигуном для подолання кризи та здійснення реформ.

Водночас він додав, що Основний закон, на його думку, можна і потрібно змінювати відповідно до вимог часу.

Нагадаємо, що під час урочистого засідання в Раді також виступав президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, депутати II скликання парламенту і уповноважена з прав людини Людмила Денісова.