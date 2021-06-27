Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО

Кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС і НАТО.

Про це вони заявили в ефірі телеканалу ARD, передає Укрінформ.

Відповідь прозвучала на запитання у відеоформаті від Президента України Володимира Зеленського, чи не вважає Німеччина, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України, чи «не втомилась Європа так довго ховатися» від питання про членство України в ЄС і в НАТО і чи не треба вже перейти до конкретних кроків.

«Треба бути чесними та реалістичними», - заявив Шольц, зауваживши, що наразі Брюссель стоїть перед необхідністю завершити процес інтеграції з Західними Балканами, що займе багато років. До того ж спочатку потрібно реформувати сам ЄС, адже всім відомо, як важко досягати рішень в колі навіть 27 членів, сказав він. З Україною нині, на переконання кандидата-есдека, треба встановити взаємини тісного партнерства. Що стосується перспективи членства в НАТО, то «питання не стоїть» зараз на порядку денному, заявив Шольц.

Лашет погоджується, що «членство в ЄС можна легко обіцяти, але реальність інша». Він звернув увагу на те, що в такому разі мають діяти однакові закони як у Берліні, так і в маленькому містечку на сході України, що у ближчій перспективі не є можливим. «Я не бачу можливості, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна, … теоретично - «так», але в реальності - «ні», - додав Лашет.

Він підкреслив, що Берлін все робить для підтримки України. Зокрема, Німеччина разом з Францією робить все з точки зору забезпечення безпеки України, підкреслив Лашет. При цьому він назвав «неправильним» розглядати можливість постачання зброї Україні, адже «це дискредитує позицію Німеччини як члена Нормандського формату, Мінського процесу», оскільки в такому разі Німеччина, мовляв, стає учасником конфлікту.

Про зброю висловилася і кандидатка у канцлери ФРН, лідерка «Зелених» Анналена Бербок, яка знову зазначила, що Німеччина має надати Україні ненаступальне озброєння. Також Бербок заявила про необхідність посилити місію ОБСЄ на сході і додала, що Німеччина може допомогти щонайменше в розмінуванні. На питання про членство України в ЄС і НАТО вона не відповіла.

Як повідомляли, вибори в Бундестаг заплановані на 26 вересня. Реальні шанси очолити майбутній уряд ФРН є у Арміна Лашета, Олафа Шольца та Анналени Бербок. Нинішня канцлерка Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися на п'ятий термін.