Шмигаль поділився планами домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів"

Найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Керівник уряду пояснив, що йдеться про "промисловий безвіз", "авіаційний безвіз", "цифровий безвіз", "енергетичний безвіз" та "митний безвіз".

"Промисловий безвіз" (угода АСАА) дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Підписання цього безвізу може відбутися в найближчий рік.

"Авіаційний безвіз" (угода про Спільний авіаційний простір) дасть змогу українським авіаперевізникам отримати розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну. За словами Шмигаля, є всі сподівання, що ця угода також буде підписана вже цього року.

"Митний безвіз" - приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту означатиме зменшення простору для шахрайства щодо митної вартості, а "також спрощення роботи митниці для білого бізнесу".

"Енергетичний безвіз" з ЄС – це відокремлення від енергосистеми з Білоруссю та Росією та приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. Влада планує, що таке приєднання відбудеться вже в 2023 році.

"Цифровий безвіз", або приєднання до цифрового ринку ЄС експерти оцінюють в декілька мільярдів доларів для економіки нашої країни. "У 2020 році Мінцифри була розроблена Дорожня карта інтеграції до такого ринку", - зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомляли, Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 54%.