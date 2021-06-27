Мінагрополітики, Мін’юст та податківці дадуть роз’яснення про відкриття ринку землі

Очільник уряду закликав максимально сприяти у розв’язанні питань, які виникатимуть в українців.

Оскільки з 1 липня в Україні запрацює ринок землі, Прем’єр-міністр України доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству юстицій та Державній податковій службі видати відповідні роз’яснення.

Про це Денис Шмигаль написав у соцмережі Facebook.

Роз’яснення нададуть зокрема щодо роботи нотаріусів. Очільник уряду закликав максимально сприяти у розв’язанні питань, які виникатимуть в українців.

Крім того, Кабмін вніс зміни в порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які дадуть змогу забезпечити коректну процедуру продажу та правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

Нагадаємо, законопроєкт про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року, що є основою земельної реформи, було ухвалено вночі 31 березня 259 голосами. Згідно з ним, право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть купувати винятково громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено продаж державних і комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, має вирішуватися на референдумі. Російським компаніям і офшорам купувати землю в Україні буде заборонено за будь-якого результату референдуму.