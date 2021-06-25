"Укрзалізниця" і Крюківський вагонобудівний завод у п'ятницю, 25 червня, підписали контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Перша партія з 20 вагонів має бути виготовлена і передана ще до кінця 2021 року.
Про це повідомляється на сайті "УЗ".
У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити:
- 51 купейний вагон;
- 12 вагонів СВ;
- 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
- 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
Вони будуть обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, розетками в кожному купе, енергозберігаючим освітленням.
Придбання вагонів проводиться за переговорною процедурою, тому що решта потенційних постачальників не змогли б виконати контракт на умовах УЗ.
За результатами процедури вийшли на компромісну ціну вагона, яку компанія отримає у 2021-2022 роках, проіндексовану на 6% (у базовій комплектації) до ціни попередньої тендерної поставки 2018 року.
Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський приїждав на Крюківський вагонзавод, запропонувавши "Укрзалізниці" купити у підприємства три дизель-поїзди і до 100 вагонів.
Дизель-поїзди вже виготовляються за контрактом 2018 року, а гроші на вагони було закладено в державний бюджет 2021 року