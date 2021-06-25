Залізниця хоче отримати перші 20 вагонів до кінця року.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Укрзалізниця" і Крюківський вагонобудівний завод у п'ятницю, 25 червня, підписали контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Перша партія з 20 вагонів має бути виготовлена і передана ще до кінця 2021 року.

Про це повідомляється на сайті "УЗ".

У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити:

51 купейний вагон;

12 вагонів СВ;

20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;

17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Вони будуть обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, розетками в кожному купе, енергозберігаючим освітленням.

Придбання вагонів проводиться за переговорною процедурою, тому що решта потенційних постачальників не змогли б виконати контракт на умовах УЗ.

За результатами процедури вийшли на компромісну ціну вагона, яку компанія отримає у 2021-2022 роках, проіндексовану на 6% (у базовій комплектації) до ціни попередньої тендерної поставки 2018 року.

Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський приїждав на Крюківський вагонзавод, запропонувавши "Укрзалізниці" купити у підприємства три дизель-поїзди і до 100 вагонів.

Дизель-поїзди вже виготовляються за контрактом 2018 року, а гроші на вагони було закладено в державний бюджет 2021 року