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"Нафтогаз" підняв ціну на газ за місячним тарифом вище від 13 гривень

Ринкова вартість газу на 65% вища, ніж фіксована за річним тарифом.

"Нафтогаз" підняв ціну на газ за місячним тарифом вище від 13 гривень
Фото: oilpoint.com.ua

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила роздрібну ціну на газ за місячним тарифом вище від 13 гривень. Тарифний план "Місячний" є індикативним, підключення до нього можливе лише за бажанням клієнта, і поки що за ним ніхто не обслуговується.

На сайті компанії повідомляється, що в липні місячний тарифі буде становити 13,13 грн за кубометр.

У червні відповідний тариф було встановлено на рівні 12,94 грн.

Компанія пояснювала, що подорожчання газу пов'язане із ситуацією на європейському ринку, де ціни є одними з найвищих за останні 4-5 років. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках.

Причинами подорожчання газу компанія вважає штучні обмеження на постачання зі сторони Росії з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2", а також високі ціни на зріджений газ в Азії.

Нагадаємо, що до травня "Нафтогаз" продавав газ по 6,86 грн за місячним тарифом, але з 1 травня всі газопостачальні компанії мали перевести побутових споживачів на річні тарифи з фіксованою ціною.

Більшість великих газопостачальних компаній встановили річну ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр ("Нафтогаз" - 7,96 грн), а загалом розмір річного тарифу в різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.

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