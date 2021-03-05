НКРЕКП схвалила запровадження річної ціни на газ з травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, попередньо схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ. Проєкт буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Про це інформує пресслужба регулятора.

"НКРЕКП схвалила запровадження річного продукту ціни на природний газ (базової річної пропозиції, яку мають пропонувати постачальники всім побутовим споживачам на період з 01 травня 2021 р. по 30 квітня 2022 р.). 5 березня 2021 року Регулятор на своєму засіданні схвалив проєкт рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (затвердження змін до Правил постачання природного газу та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам)", - сказано в повідомленні.

Згідно з текстом постанови, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати поставки природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані з 25 квітня оприлюднити на власних веб-сайтах ціну на природний газ, яка буде діяти впродовж року, а також іншу інформацію про базову річну пропозицію.

При цьому споживачі і надалі матимуть право змінювати постачальника газу за бажанням.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр.

В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.