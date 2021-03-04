Українці зможуть повертатися з річного до місячного газового продукту

Прем'єр повідомив, що "за бажання зіграти в лотерею з цінами на газ" буде змога повернутися до фіксованої ціни на місяць.

Уряд збереже можливість обирати між річним газовим продуктом, коли вартість кубометра газу буде однаковою протягом року, та місячним, який діє зараз.

Про це у відповідь на запитання кореспондента LB.ua повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

"Монополізація ринків має бути збалансована і подолана. Друге завдання - не має бути шоків, стресів для населення. Де в Європі видно, що населення кожен місяць аналізує, який постачальник дає меншу ціну на газ, чи хватить зарплати, щоб розрахуватися за опалення у зимовий період? Ніхто, і я так само, не хочу кожен місяць мати стрес від того, чи буде ціна 12 гривень, 15 чи 20 гривень і чи хватить мені зарплати погасити рахунок на газ", - зазначив він.

Шмигаль пояснив, що річний газовий продукт є ринковим, за форвардними контрактами постачальники бачать, якою буде середня ціна на рік. Це дає можливість "згладжувати" найвищі піки ціни взимку та вирівнювати з більш дешевим газом влітку.

"При річному продукті ціна буде цілий рік однакова, середня ціна. Це зручно для людей, тому що ми можемо розрахувати на цілий рік, зокрема і на опалювальний сезон свої рахунки. Звичайно, можливість переходити на місячний продукт буде збережено, за бажанням якщо хтось хоче зіграти в лотерею з цінами на газ - є змога перейти на місячний продукт. Але коли буде бажання вернутися на річний - зараз розробляється модель, чи вертатися на річний продукт через 12 місяців чи в будь-який час, але з ціною, яка буде в той момент, коли заходиш назад", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, що у лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати газ дорожче 6,99 грн за кубометр. У січні Денис Шмигаль заявив, що уряд розробить річний газовий продукт, коли ціна на газ для споживачів фіксуватиметься на рік. Це захистить громадян від непередбачуваних зростань.

Він пояснив, що восени минулого року багато українців уже підписали річні контракти на постачання газу за ціною 4,70 грн за кубометр. Він додав, що такий принцип діє у більшості країн Європи, а люди можуть обирати фіксовану ціну на рік або на місяць.

Уряд розраховує на запуск річного продукту з другого кварталу 2021 року.