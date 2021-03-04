Проблеми індексації пенсій і доплат

Дивно, що влада так пафосно видає за велике досягнення щорічну індексацію пенсій, хоча це передбачено законодавством, питання лише в сумлінному виконанні закону урядовцями. Добре, що цього року розпочали з 1 березня, а не затягнули як минулого року аж до літа.

Фото: ukrafoto.com

Проте, з 13 млн пенсіонерів ця індексація торкнеться тільки 8 млн, і то в середньому 300 грн... хоча більшість отримає по 100-200 грн.

Чим більша пенсія, тим більша доплата.

До речі, довічне утримування одного судді (так їх пенсії називаються) становить 67 961 грн!! В той же час майже 70% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч грн.

Вже не перший рік забувають проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям!

Знаково, що урядовою постановою про щорічну індексацію пенсій, в черговий раз перенесли обіцяні доплати пенсіонерам старшим за 75 років.

У травні минулого року президент пообіцяв доплати для пенсіонерів 75-79 років. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна конкретизувала, що будуть додавати по 500 грн щомісяця. Однак урядове рішення про введення таких виплат було прийнято тільки у вересні 2020 року. При цьому попередній розмір доплат був знижений з 500 до 400 грн, і що найважливіше – нараховувати ці гроші уряд запланував лише з 1 липня 2021 р.

Проте, тепер Уряд ще раз відклав виплати для пенсіонерів старших 75 років, з 1 липня на 1 жовтня цього року.

Загальна кількість пенсіонерів у віці 75-79 років – 1,6 млн. Відстрочка виплат по 400 грн на місяць на одного пенсіонера означає, що той недоотримає 1200 грн. Чиновники радіють, що заощадили на пенсіонерах 1,9 млрд грн.!

Примітно, що урядова постанова, має блюзнірську назву "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 р.". Класний такий захист – забрати обіцяні пенсіонерам похилого віку 1200 грн.!

На жаль, ні Шмигаль, ні Зеленський не дають пояснень на питання: чому виникла затримка з обіцяними виплатами?

Заради об'єктивності слід зазначити, що обіцяні доплати не передбачені пенсійним законодавством, а є лише передвиборними обіцянками пана Зеленського, так як і обіцянка звільнити від сплати за комуналку пенсіонерів старших за 70 років…

Варто нагадати, що з 1 січня 2021 року вчергове підвищили страховий стаж для отримання пенсії, а також пенсійний вік.

Зверніть увагу, що не важливо скільки років людина фактично відпрацювала, для нарахування пенсії має значення скільки років вона (чи роботодавець) платила страхові внески.

З 1 січня 2021 особи, що не мають страхового стажу 28 років вимушені виходити на пенсію у віці 63 роки!

Крім того, з січня цього року в Україні перестали призначати соціальні пенсії , тим 60-річним українцям, які не мають необхідного стажу.

Для жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року пенсійний вік виходу на пенсію – після 60 років.

До речі, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, влада милостиво дозволяє докупити, вартість одного року стажу з 1 січня 2021 року – 31680 грн...