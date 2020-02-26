Кабмин одобрил законопроект о повышении надбавки за более поздний выход на пенсии для отдельных категорий пенсионеров

Кабмин на заседании 26 февраля одобрил инициированный Министерством социальной политики законопроект о повышении надбавки за более поздних выход на пенсию для отдельных категорий пенсионеров.

Средний размер надбавки составляет 537 гривен, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В нынешнем законодательстве установлены разные размеры повышения пенсий за более поздний выход на пенсию, они зависят от даты назначения пенсии. До 1 января 2014 года, то есть выступления в силу закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании", и после.

"Решение правительства, при условии поддержки народными депутатами, позволит увеличить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера, тем самым будет содействовать делу возобновления социальной справедливости", – сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Если парламент проголосует за принятие законопроекта, он может вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, что согласно с законом Украины от 2004 года "О пенсионном обеспечении" размер надбавки составляет 10% от основного размера пенсии за каждый полный год работы сверх достижения пенсионного возраста.

Закон "Об обязательном государственном пенсионном страховании" устанавливает повышение размера пенсии на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего после достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсии сроком до 60 месяцев.

На 0,75% в месяц – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем после достижения пенсионного возраста, если отсрочка выхода на пенсию составляет более 60 месяцев.