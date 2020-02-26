На пикете под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Как сообщают журналисты с места происшествия, пламя быстро сбили, мужчина остался жив, но получил ожоги. Его передали врачам для оказания медицинской помощи.

По данным "Информатора", его действия связаны с земельным вопросом. Самоподжогом он попытался обратить внимание на свою проблему.

Фото: facebook.com/ordenko

Обновление 13:50. На Telegram-канале Офиса президента Украины сообщили, что мужчина жив и получил ожоги легкой степени. Его увезли на "скорой" для осмотра и предоставления медицинской помощи.

"По предварительной информации, мужчина, который совершил самоподжог под стенами ОПУ, не принимал участие в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога. Полиция устанавливает личность. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местной властью", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге добавила, что мужчина был облит бензиновым веществом.

"Рядом с ним были мужчины, державшие куртки, и они быстро его потушили", – пояснила она.