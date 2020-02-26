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Зеленский рассказал, что встречался с Тигипко

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что встречался с Тигипко
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал Зеленский в кулуарах Age of Crimea.

Тигипко дважды был вицепремьером (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и главой Национального банка (2002-2004).

Напомним, 15 февраля издание Kyiv Post сообщило, что с Тигипко ведутся переговоры о назначении его премьер-министром. Эту информацию подтвердили несколько не связанных между собой источников LB.ua. По их словам, этот вопрос решен на 99%.

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