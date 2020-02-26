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За сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из станковой противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил один обстрел - в районе Катериновки - из 120-мм миномета.

С начала текущих суток оккупационные войска выпустили четыре мины из 120-мм миномета по позициям ВСУ у Марьинки.

Напомним, за последнее время российские вооруженные формирования в четыре раза увеличили количество обстрелов из запрещенного оружия.

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