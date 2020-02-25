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​В Киеве провели акцию к шестой годовщине похищения крымского татарина Решата Аметова

Его похитили и убили в марте 2014 года.

Фото: Эскендер Ганиев

В Киеве в рамках 43-й ежемесячной акции в поддержку родных жертв насильственных похищений в оккупированном Крыму "Find & Free" активисты провели акцию, посвященную шестой годовщине похищения крымского татарина Решата Аметова.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Акция прошла в виде перформанса, в ходе которого люди в масках похитили выступавшего перед собравшимися бывшего политзаключенного Исмаила Рамазанова.

"В аннексированном Крыму Россия удерживает более 100 человек по политически-мотивированным делам, 45 человек были похищены, о многих из них нет информации до сих пор, и мы каждый день должны напоминать об этом обществу", - рассказал Исмаил Рамазанов.

Напомним, крымского татарина Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года во время одиночного пикета против агрессивных действий России в Крыму у здания Совета министров Крыма. Его задержание зафиксировали на видео, на котором несколько человек в форме, так называемой "самообороны крыма" посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Через две недели тело Аметова со следами пыток было найдено около села Земляничное, Белогорского района.

Эбазер Пинхас , Крым
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