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Специалисты измерили рост подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко

Разница между ним и мужчиной, зафиксированном камерами наблюдения, - почти 10 см.

Специалисты измерили рост подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко
Фото: LB.ua

Разница в росте подозреваемого в убийстве Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко и мужчины, зафиксированного камерами наблюдения, составляет почти 10 см.

Об этом сообщил в фейсбуке юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами, бывший военнослужащий Леонид Маслов.

"Измерили рост Антоненко... Разница не 2,5 см! Разница в - 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любая личность, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть личностью на камере с места преступления", - написал он.

Напомним, 20 февраля суд обязал предоставить адвокатам Антонeнко выводы о росте убийц Шeрeмeта.

Ранее Печерский райсуд Киева продлил арест Антоненко без права внесения залога до 4 апреля. Следствие считает его организатором убийства журналиста Шеремета. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. По версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

О том, что Антоненко выше человека, которого сняли камеры видеонаблюдения в ночь перед преступлением, свидетельствуют также данные экспертизы, проводившейся еще в августе 2016 года.

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