Пeчeрский суд Киева отказал в изменении меры пресечения Антонeнко

Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты военного и музыканта Андрея Антоненко об изменении меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на любую другую кроме содержания под стражей.

Фото: Катерина Петренко

В заседании судья Соколов сообщил, что следователь Нацполиции Бирко отказался предоставить часть материалов дела по просьбе адвоката, поскольку, по его словам, это «может повредить дальнейшему досудебному расследованию».

«С момента избрания меры пресечения новых аргументов для смены (меры пресечения - LB.ua) адвокатами не было подано, прошло меньше месяца, поэтому есть все основания, чтобы не рассматривать ходатайство адвокатов. Это было бы логично», - сказал прокурор Зузак.

Фото: Катерина Петренко

Адвокат Кулик заявил, что информация прокуратуры не соответствует действительности. "Каждый час пребывания лица под стражей уменьшает риски (того, что он может скрываться от следствия - LB.ua). Это предусмотрено практикой ЕСПЧ и принципом Лeтeлье. Кроме того, мы добавляем новые документы, которые свидетельствуют о новых обстоятельствах", - апeлировал адвокат.

Адвокаты, в частности, предоставили суду заключение судебно-психологической экспертизы по Яне Дугарь, что, по мнению защиты, устанавливает правдивость ее показаний о том, что она не обсуждала, не планировала с Антоненко или Кузьменко убийство Павла Шеремета.

"Это разрушает версию прокуратуры, мол это преступление провернула группа нацистов с ужасным мотивом", - сказал Кулик.

Фото: Катерина Петренко

В свою очередь, прокурор Зузак ходатайствовал о присоединении выводов трех экспертиз по определению роста лиц, установивших взрывчатку под авто Шеремета. По его словам, эти документы свидетельствуют о расхождении выводов о росте человек, причастных к убийству, а поэтому нужно проводить новые экспертизы.

Антоненко в очередной раз рассказал об обстоятельствах знакомства с подозреваемыми.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил арест одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко без права внесения залога до 4 апреля.

Следствие считает Антоненко организатором убийства журналиста Павла Шеремета. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. По версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.