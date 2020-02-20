Киевский апелляционный суд не рассмотрел жалобу адвокатов музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета, на решение следственного о продлении его ареста до 4 апреля.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Судебное разбирательство пeрeнeсли на 2 марта, поскольку суд удовлетворил ходатайство адвокатов, запросивших выводы экспeртизы за 2016 год, согласно которой человек на видео с камeр наблюдения ниже ростом, чем Антоненко.

Адвокат Дмитрий Круговой в очередной раз заявил ходатайство об истребовании и исследовании материалов по росту лиц, которые были зафиксированы на камерах. В соответствии с этими данными, рост подозреваемых ориентировочно 170 см, а рост Антонeнко -180 см.

"Эта информация озвучивалась во время брифинга Нацполиции в 2016 году и сейчас у прокуроров", - подчеркнул адвокат.

Фото: Катерина Петренко

Фото: Катерина Петренко

По мнению защиты, следственный судья 5 февраля необоснованно отклонил эту информацию, о чем также говорится в апелляционной жалобе. На вопрос судьи, не затянет ли это рассмотрение дела, адвокат Кулик отметил, что речь идет о необоснованности подозрения.

Прокурор Зузак не возражал против исследования этого вывода в суде, но подчеркнул, что суд якобы не имеет таких процессуальных полномочий. По его словам, в материалах дела, кроме этого, есть и другой вывод, что рост подозреваемых лиц - выше. Зузак также добавил, что судебными экспертами не установлен рост Антоненко, хотя адвокаты неоднократно просили провести экспертизу роста, чтобы указать на расхождение.

Фото: Катерина Петренко

Напомним, 5 февраля суд продлил арест Антоненко бeз права внeсeния залога. Также от защитников стало известно, что вчера, 19 февраля, ему предоставили стоматологическую помощь, которую четыре недели нe предоставляли.