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Советник премьера Голик рассказал, сколько дорог, школ и садиков построят на Киевщине

Финансирование целевых программ области составит 2,8 млрд грн.

Советник премьера Голик рассказал, сколько дорог, школ и садиков построят на Киевщине

Киевская ОГА разработала одну из самых подробных презентаций того, что будет сделано в области в 2020 году. Финансирование целевых программ области составит 2,8 млрд грн, эти средства будут распределены на Дорожный фонд, программу строительства, на энергосбережение, обеспечение питьевой водой и другие цели.

"В предверии старта национальной программы "Большая Стройка" показываем планы областей по строительству и ремонту инфраструктуры, презентованные ими на прошлой неделе на совещании спремьер-министром Алексеем Гончаруком. Начинаем с Киевской ОГА, показавшей одну из самых подробных презентаций того, что будет сделано в Киевской области в этом году", - сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

На дороги Киевской области с Дорожного фонда выделили 1,2 млрд грн. На эти деньги планируется отремонтировать 160 км дорог. 80% средств фонда потратят на капитальный и средний ремонт.

Среди районов Киевской области больше всего денег на ремонт дорог получат Киево-Святошинский, Бориспольский и Васильковский районы. На ремонт дорог здесь потратят почти 500 млн грн.

Среди ключевых объектов дорожного строительства:

- дорога Киев - Ревне - Рогозив - с. Гора протяженностью 1,85 км;

- дорога Тарасовка - Круглик - Хотив - 4,14 км;

- 3,1 км трассы Н-01 у поселка Первое Мая;

- 4,3 км трассы М-07 возле Мироцкого;

- дорога от Боярки до Киева - 14,3 км;

- подъезд к городу Обухов - 9,8 км.

Также на Киевщине запланировано построить 2 новых детских сада, достроить 8 школ и 8 детсадов, построить 2 новых стадиона.

Ранее Юрий Голик сообщил о том, в этом году в Украине будет отремонтировано рекордное количество дорог.

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