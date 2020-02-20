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Для перевозки эвакуированных из Китая подготовили семь автобусов ГосЧС

Также привлечено 33 спасателя. 

Для перевозки эвакуированных из Китая подготовили семь автобусов ГосЧС

Государственная служба по ЧС подготовила для перевозки эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая 7 автобусов и привлекла 33 спасателей. Об этом сказано в пресс-службе ГосЧС. 

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перебывает в полной готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Украине установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены охраной - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и дезинфекции. К охране этой территории будут задействованы ежесуточно 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии. Дежурить будут пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать Круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Напомним, Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он должен отправится в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в медицинский центр в Полтавской области.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.

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