Для перевозки эвакуированных из Китая подготовили семь автобусов ГосЧС

Государственная служба по ЧС подготовила для перевозки эвакуированных украинцев и иностранцев из Китая 7 автобусов и привлекла 33 спасателей. Об этом сказано в пресс-службе ГосЧС.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям перебывает в полной готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для их перевозки подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Украине установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены охраной - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и дезинфекции. К охране этой территории будут задействованы ежесуточно 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии. Дежурить будут пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать Круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Напомним, Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Около 9:40 самолет из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего он должен отправится в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных повезут на автобусах в медицинский центр в Полтавской области.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Все они вместе с водителями автобусов будут помещены на 14-дневную обсервацию в медицинском центре.