Сотни жителей Микулинцев и около десяти окрестных сел вечером 19 февраля вышли на блок-посты, поставленные на подъезде к санаторию "Медоборы". В этом заведении якобы планируется разместить эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

На одном из блок-постов люди провели молебен, чтобы предотвратить опасность, которая, по их мнению, грозит региону.

Видео с места событий опубликовала медиаплатформа Файне місто.

Как рассказали журналистке протестующие, они намерены дежурить всю ночь. На блок-постах размещены полевые кухни. Присутствуют правоохранители, но, по словам людей, они не препятствуют акции.

Ранее руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая.

19 февраля депутаты Тернопольского облсовета единогласно поддержали заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая. По их мнению, область не готова принять эвакуированных. Первый замглавы Тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал геноцидом решение разместить в регионе эвакуированных из Китая.

Самолет авиакомпании SkyUp с 48 гражданами Украины и 27 иностранцами вечером 19 февраля вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. Ориентировочное время прибытия в Украину - 8 часов утра.

На борт из 77 заявленных не пустили 4 человека: трех граждан Украины и иностранку. Украинка Анастасия Зинченко сообщила, что не попала на самолет из-за проблем с документами на собаку.

Как известно, пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.

Напомним, что на выходных почти аналогичные события происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

Также 14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

19 февраля жители пригорода Львова перекрыли въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая.

По сообщениям СМИ, принять украинцев из Китая на карантин согласилась больница в Мироновке Киевской области.