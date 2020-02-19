В области нет условий, чтобы принять эвакуированных.

Депутаты Тернопольского облсовета единогласно поддержали заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая.

Фото: te-rada.org

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования", - цитирует пресс-служба облсовета принятый на сессии документ.

На заседание 19 февраля был вынесен единственный вопрос - о ситуации, связанной с информацией о размещении на территории области эвакуированных из Уханя украинцев, сообщает пресс-служба облсовета.

Первый заместитель главы областного совета, экс-нардеп от "Батькивщины" Василий Деревляный заявил, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа.

Фото: te-rada.org Василий Деревляный

Согласно сообщению, Деревляный отметил "нарушения законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области около 100 человек, эвакуированных из Китая. Также замглавы облсовета указал на "абсолютную неподготовленность санатория "Медоборы" в селе Конопкивка Теребовлянского района к принятию эвакуированных из Китая.

Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель возразил, что решение о размещении людей на Тернопольщине согласовано.

Присутствующие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.

Фото: te-rada.org

Начальник управления здравоохранения ОГА Владимир Богайчук акцентировал на невозможности принять в области борт из Китая. Он подчеркнул, что область нуждается в средствах на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.

По словам руководителя областного лабораторного центра Минздрава Оксаны Чайчук, область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая. Однако, подчеркнула она, необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания таких медицинских услуг.

Перед депутатами выступил представитель Минздрава Украины. Он назвал целью пребывания в области делегации министерства "определение условий для принятия эвакуированных".

Руководитель санатория "Медоборы" Василий Мартынюк подчеркнул, что без согласия громады возглавляемое им заведение не будет принимать эвакуированных из Китая.

В результате депутаты облсовета поддержали решение Микулинецкого поселкового совета от 18 февраля с требованием не размещать эвакуированных из КНР граждан Украины в санатории "Медоборы" и Теребовлянской районного совета.

Напомним, вечером 19 февраля самолет с украинцами вылетел из Уханя. Он доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

На борт не пустили 4 человека из 77 заявленных: 3 из них украинцы и 1 - иностранка. Недопущенные к эвакуации находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой.

Как известно, пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.