Замсекретаря СНБО призвал Зеленского не утверждать гособоронзаказ на 2020-2022

Кривонос считает, что документ вызывает вопросы к компетентности ответственных за подготовку гособоронзаказа.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос призвал президента Владимира Зеленского не вводить в действие утвержденный СНБО государственный оборонный заказ на 2020-2022 годы. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.

"То что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений. Исходя из своего опыта, я прошу Президента Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - написал он.

По мнению Кривоноса, документ вызывает вопросы к компетентности ответственных за его подготовку, а его принятие приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив и к ослаблению обороноспособности вместо ее наращивания.

В частности, замсекретаря СНБО обеспокоен неприоритетностью развития и финансирования ракетной программы в соответствии с документом.

Напомним, 18 февраля СНБО утвердил гособоронзаказ до 2023 года. Новая стратегия основывается на сдерживании вооруженной агрессии против Украины, стойкости и взаимодействии с иностранными партнерами.

По словам секретаря СНБО Александра Данилова, госзаказ на 2020 год превышает показатели 2019 года на 16% и составляет более 1 млрд долларов.