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СНБО утвердил гособоронзаказ до 2022 года и принял стратегию нацбезопасности

Новая стратегия основывается на сдерживании вооруженной агрессии против Украины, стойкости и взаимодействии с иностранными партнерами. 

СНБО утвердил гособоронзаказ до 2022 года и принял стратегию нацбезопасности
Фото: president.gov.ua

Совет безопасности и обороны Украины 18 февраля утвердил оборонный государственный заказ на 2020-2022 годы. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Гособоронзаказ повышено в сравнении с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем потратить, – более $1 млрд", – заявил он. 

Данилов подчеркнул, что информация о прекращении украинских ракетных программах в новом оборонном заказе не соответствует действительности.

"Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким, и все, что касается ракетных программ – они будут финансироваться в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами", – пояснил он, отметив, что ракетные заказы "обязательно будут". 

Подробности утвержденного заказа секретарь СНБО обещал обнародовать в ближайшее время.

Помимо этого, Данилов сообщил о принятии стратегии национальной безопасности. Она носит название "Безопасность человека – безопасность страны", – сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

"Впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность", – сообщил Данилов. 

По его словам, стратегия предусматривает, что самый высокий приоритет государства и его главное задание состоит в установлении мира как залога развития страны. Однако это не должно происходить ценой потери суверенитета и территорий. 

Стратегия основывается на трех основных пунктах государственной политики в сфере нацбезопасности:

  • сдерживании (развитие оборонных возможностей и возможностей безопасности для того, чтобы сделать вооруженную агрессию против Украины невозможной);
  • стойкости (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и придерживаться устойчивого функционирования, в том числе и путем минимизации внешних уязвимостей);
  • взаимодействии (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США). 

Также Данилов сообщил, что приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и государственного суверенитета; возобновление территориальной целостности в рамках международно признанных границ Украины; общественное развитие, прежде всего человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов украинцев; европейская и евроатлантическая интеграция. 

"Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, состоятельной, безопасной страны, в которой главенствует право, где каждый может реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду, и с которой связаны судьба их детей и внуков", – заявил секретарь СНБО. 

Напомним, сегодня СНБО собирался на заседание, на котором обсуждалась утренняя атака оккупационных сил в Луганской области. Утром 18 февраля в Луганской области начались активные боевые действия в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. По официальным данным, боевики неожиданно перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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