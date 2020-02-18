"Это должно правительство обьяснять, но точно не я", отметил лидер "Слуги народа".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе кадровых перестановок в правительстве не планируется.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в том числе кадровые, - невозможно сделать в таком режиме. К сожалению", - сказал Арахамия.

На вопрос, почему, он ответил, что это - в полномочиях Кабмина.

"Это должно правительство обьяснять, но точно не я", - отметил Арахамия.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский пообещал до конца года "сделать кадровые выводы" по министрам и "Слугам народа".

В начале февраля в Офисе президента обсуждали дальнейшие кадровые перестановкив правительстве. Сообщалось, что президент Зеленский поручил представить отчёт по ситуации с зарплатами министров. По данным источника LB.ua, с учетом увольнения министра громад Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время также возможны 4-5 кадровых изменений.

17 февраля Кабинет министров обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году. Ранее правительство обнародовало зарплаты за январь министров и их заместителей.