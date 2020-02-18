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Арахамия: кадровых назначений в Кабмин на этой неделе не будет

"Это должно правительство обьяснять, но точно не я", отметил лидер "Слуги народа".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе кадровых перестановок в правительстве не планируется.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в том числе кадровые, - невозможно сделать в таком режиме. К сожалению", - сказал Арахамия.

На вопрос, почему, он ответил, что это - в полномочиях Кабмина.

"Это должно правительство обьяснять, но точно не я", - отметил Арахамия.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский пообещал до конца года "сделать кадровые выводы" по министрам и "Слугам народа".

В начале февраля в Офисе президента обсуждали дальнейшие кадровые перестановкив правительстве. Сообщалось, что президент Зеленский поручил представить отчёт по ситуации с зарплатами министров. По данным источника LB.ua, с учетом увольнения министра громад Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время также возможны 4-5 кадровых изменений.

17 февраля Кабинет министров обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году. Ранее правительство обнародовало зарплаты за январь министров и их заместителей.

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