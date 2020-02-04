В Офисе президента сегодня обсудят дальнейшие кадровые перестановки

Также Зеленский поручил представить отчёт по ситуации с зарплатами министров.

В Офисе президента сегодня состоится совещание с Кабинетом министров о дальнейших кадровых перестановках.

Об этом LB.ua рассказал источник в руководстве фракции "Слуга народа".

"Вечером планируется совещание в ОП, куда президент зовёт премьера Алексея Гончарука и министров, руководство фракции. Президент давал поручение представить до 4 февраля отчёт по ситуации с зарплатами министров, по кадровым вопросам. Все это будем обсуждать", - сказал он.

Напомним, по данным источника LB.ua, с учетом увольнения министра громад Алены Бабак и назначения вице-премьера Дениса Шмыгаля, в ближайшее время также возможны 4-5 кадровых изменений.