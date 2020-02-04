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Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера Рады к росту ВВП

Президенту и премьеру подана презентация с описанием новой архитектуры зарплат.

Дубилет предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера Рады к росту ВВП
Дмитрий Дубилет
Фото: Макс Левин

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - сказал Дубилет.

По словам министра, на данный момент уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, и теперь он ждет, когда премьер-министр и президент дадут на это предложение свою резолюцию.

На вопрос, какой уровень зарплаты должен быть установлен, и от выполнения каких KPI зависеть, Дубилет отметил, что по каждой должности будут свои подходы.

"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое - это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - добавил министр.

Также, отметил Дубилет, одно из предложений, которое он подал премьеру и президенту, - о том, чтобы для руководителей областных государственных администраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

По словам министра, в правительстве пока дискутируют, какой должен быть баланс между окладами чиновников и переменной частью зарплаты.

"Тут нет правильного ответа. Например, когда я занимался бизнесом, то всегда считал, что чем больше переменная часть, тем лучше, потому что у тебя больше инструментов для мотивации человека. С дугой стороны, например, европейский опыт говорит о том, что должна быть фиксированная часть больше, а переменная меньше, если не ошибаюсь 70/30 считается оптимальным соотношением. Мы найдем какой-то баланс", - отметил Дубилет.

Что касается зарплат в госкомпаниях, то, по его словам, вопрос еще обсуждается.

Напомним, Национальный банк оценил рост ВВП Украины в 2019 году в 3,3%.

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