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​Бывший министр агрополитики Швайка будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Свободы"

Швайка был был министром аграрной политики во время Яценюка.

​Бывший министр агрополитики Швайка будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Свободы"
Игорь Швайка
Фото: www.dyvys.in

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах 15 марта 2020 года - им стал бывший министр аграрной политики Игорь Швайка.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в фейсбуке.

Отмечается, что Швайка был выдвинут кандидатом на XLIV Съезде политической партии ВО "Свобода".

"Решение  принято после рассмотрения соответствующего заявления указанной политической партии и других документов и установления их соответствия требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Швайка был министром аграрной политики во время правления постреволюционного первого правительства Арсения Яценюка. До этого назначения он был нардепом от "Свободы", опыта работы в АПК не имел. В апреле 2014 года аграрии выразили министру недоверие.

В 2015 году Швайку заподозрили в получении взятки в виде мотоцикла Harley-Davidson.

В апреле 2016 года Швайке и его однопартийцам Юрию Сиротюку и Эдуарду Леонову вручили сообщение о подозрении в организации массовых беспорядков 4 сентября 2015 года в связи с событиями у Верховной Рады 31 августа. Тогда под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями. В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты погибли четверо нацгвардейцев, пострадали более 130 правоохранителей.

Одним из организаторов митинга выступила "Свобода", а гранату бросил близкий к партии боец АТО Игорь Гуменюк.

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