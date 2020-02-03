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Эрдоган в Киеве приветствовал военных почетного караула словами "Слава Украине!"

Президенты Украины и Турции также прослушали государственные гимны.

Эрдоган в Киеве приветствовал военных почетного караула словами "Слава Украине!"
Зеленский и Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал почетный караул во время официального визита в Киев словами "Слава Украине!".

Вместе с Владимиром Зеленским президент Турции прослушал Государственный гимн Украины, подошел к микрофону перед строем почетного караула и приветствовал военных словами "Слава Украине!", на что получил традиционный ответ "Героям слава!".

Фото: president.gov.ua

В рамках визита турецкого президента планируется встреча Зеленского и Эрдогана тет-а-тет, а также - восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Напомним, приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.

В феврале 2018 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №7549, которым предлагается изменить военное приветствие с "Здравия желаю" на "Слава Украине! - Героям слава!". Однако, позже законопроект признали "сырым", и президент Петр Порошенко решил зарегистрировать собственный проект.

В октябре 2018 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9036, который вводит приветствие для военных и полицейских "Слава Украине! - Героям слава!".

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