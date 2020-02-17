Минобороны пообещало не отменять приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!"

Министерство обороны Украины подчеркивает, что упразднение закона "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины" не отменит воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям Слава!", которое будет закреплено в ведомственном документе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"В связи с принятием Верховной Радой Закона Украины «О признании утратившим силу Законе Украины «О Строевой устав Вооруженных Сил Украины», Министерство обороны дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них - абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия «Слава Украине!» - «Героям слава!»", - говорится в сообщении.Отмечается, что после того как 5 февраля Рада отменила закон о Строевом уставе ВСУ, Минобороны издаст приказ, где будут определены:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место боевого знамени в/ч в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военных перед построением и в строю, и требования к их строевому обучению.

Напомним, приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героям слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.

В феврале 2018 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №7549, которым предлагалось изменить военное приветствие с "Здравия желаю" на "Слава Украине! - Героям слава!". Однако, позже законопроект признали "сырым", и президент Петр Порошенко решил зарегистрировать собственный проект.

В октябре 2018 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9036, который вводит приветствие для военных и полицейских "Слава Украине! - Героям слава!".