Мэра прифронтового Светлодарска отправили под домашний арест по подозрению в сепаратизме

Ему вменяют помощь в проведении "референдума" боевиков в 2014 году.

Краматорский городской суд отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска Анатолия Брехунца. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины - ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в мае 2014 председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и потом положительно проголосовал за предоставление помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Прокуратура просила арестовать Брехунца, но суд избрал более мягкую меру пресечения.

Дело расследует Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Брехунец возглавляет Светлодарск в Донецкой области с 2010 года.