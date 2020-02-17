Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
ГлавнаяОбществоВойна

Мэра прифронтового Светлодарска отправили под домашний арест по подозрению в сепаратизме

Ему вменяют помощь в проведении "референдума" боевиков в 2014 году.

Мэра прифронтового Светлодарска отправили под домашний арест по подозрению в сепаратизме
Фото: Александр Ратушняк

Краматорский городской суд отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска Анатолия Брехунца. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины - ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в мае 2014 председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и потом положительно проголосовал за предоставление помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Прокуратура просила арестовать Брехунца, но суд избрал более мягкую меру пресечения.

Дело расследует Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Брехунец возглавляет Светлодарск в Донецкой области с 2010 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также