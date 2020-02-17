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В Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьников

Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Запорожье задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьников
Архивное фото
Фото: oka.fm

В Запорожье 16 февраля задержали подозреваемого в изнасиловании двух школьников. Об этом сказано в пресс-службе Национальной полиции в области.

По данным ведомства, 2 мальчика 2010 года рождения гуляли на улице, когда к ним подошел мужчина и предложил посмотреть металлоискатель. Дети направились к нему в квартиру, где мужчина их изнасиловал.

По подозрению в этом преступлении задержан ранее судимый мужчина 1980 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2019 года в Харькове задержали 34-летнего безработного мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы. Девочка возвращалась из школы, когда к ней подошел мужчина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Ребенок после этого вернулся домой, откуда ее забрали с травмами и ушибами забрали в больницу.

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