В Харькове 12 сентября задержали 34-летнего безработного мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Преступление произошло днем 11 сентября. Девочка возвращалась из школы, когда к ней подошел мужчина, затащил в лесопосадку и изнасиловал. Ребенок после этого вернулся домой, откуда ее забрали с травмами и ушибами забрали в больницу.

На следующий день около 16:00 подозреваемого задержали сотрудники полиции. Ему собираются предъявить подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.