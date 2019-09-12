Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
ГлавнаяОбществоЖизнь

Вокзал во Львове готов открыть пункт пограничного контроля, - Кравцов

Вокзал во Львове готов открыть пункт пограничного контроля, - Кравцов
Фото: trollutsk.at.ua

Железнодорожный вокзал во Львове полностью готов к открытию на его территории пункта контроля через государственную границу. Об этом сегодня заявил глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

Комиссия с участием представителей Министерства инфраструктуры, Государственной фискальной службы, администрации Госпогранслужбы, Львовской ОГА и АО "Укрзализныця" уже провела проверку готовности вокзала к открытию такого пункта. В ближайшее время этот вопрос будет инициирован перед Кабинетом министров.

"Уже сегодня львовский вокзал - один из крупнейших хабов соединения с Европой. Через этот вокзал поезда курсируют в Польшу, Болгарию, Австрию и Словакию. В перспективе мы планируем восстановить железнодорожное сообщение с Германией. Упрощение процедур въезда и выезда будет способствовать развитию туристического потенциала нашей страны, сближению страны с Европейским союзом и росту ВВП", - заявил Кравцов.

В компании напомнили, что согласно распоряжению Кабинета министров, с декабря 2019 года в электропоездах Интерсити+ проводится эксперимент по прохождению таможенного контроля во время движения поездов между станциями Львов и Мостиска-2. Как утверждают в УЗ, благодаря этому время пребывания в пути поездов Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль было сокращено, что поспособствовало росту спроса на перевозки указанными поездами.

Напомним, ранее сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что его министерство намерено вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение. ПАО "Укрзализныця" перевели под управление правительства в январе 2017 года повышения эффективности ее корпоративного управления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также