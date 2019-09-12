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ГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взятки

За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим.

ГБР задержало следователя полиции при получении 50 тыс. гривен взятки
Фото: ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследованийзадержали заместителя начальника одного из отделов Главного управления Нацполиции Харьковской области по подозрению в вымогательстве денег у защитника обвиняемого.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК).

Полицейский был задержан детективами ГБР во время получения им суммы эквивалентом 50 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее в Черновицкой области во взяточничестве разоблачили следователя полиции. Он требовал 500 долларов за непривлечение местного жителя к ответственности.

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