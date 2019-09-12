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На Прикарпатье в теплицах вырастили марихуаны на 50 млн евро

Крытая плантация на несколько гектаров находилась на территории предприятия, где выращивали овощи.

На Прикарпатье в теплицах вырастили марихуаны на 50 млн евро
Фото: Ігор Фріс / Facebook

В Ивано-Франковской области на территории Яблуновской громады обнаружили рекордную плантацию конопли.

Об этом в фейсбуке написал глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль

"Яблунов - это вам не Амстердам!!! Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений! Самая большая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тыс. кустов, 0,5 тонны готовой продукции - оценочная стоимость этого всего не менее 50 млн евро!!!", - написал он.

Как отмечает местный сайт "Вікна", на месте были задержаны около 20-ти работников, а хозяев "бизнеса" не обнаружили.

"Крытая плантация на несколько гектаров находится на территории предприятия "Явсон", на центральной дороге между Коломыей и Косово (ранее на ней выращивали помидоры и огурцы). Здесь обнаружили как кусты марихуаны, так и уже измельченный и расфасованный материал для применения и реализации", - пишет издание.

Фото: Ігор Фріс / Facebook

Между тем под постом народного депутата Игоря Фриса по этому поводу разгорелась дискуссия.

Так, Виктор Загреба отметил: "Очень узкий взгляд и навешивание ярлыков... Современные законодатели в Европе должны мыслить категориями, отличными от тех, которыми мыслили алкогольные магнаты в 1930-х годах в США".

К дискуссии подключился и глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, который обратился к нардепу: "Законопроект давно разработан. Может, сделаете мужественный шаг к легализации, как половины стран Европы?", - предложил он.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Напомним, ранее в Черновицкой области в кукурузном поле нашли 10 участков с коноплей.

Отметим, что, по данным Минздрава, в Украине более 2 млн человек нуждаются в медицинском каннабисе. Речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.

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