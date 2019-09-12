Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 гражданина

Со дня вступления на свой президентский пост Владимир Зеленский помиловал 22 гражданина. Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос агентства "Украинские новости".
Информация о помиловании иностранцев засекречена, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов.
"Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальные осужденные освобождены от дальнейшего наказания", - сказано в ответе.
При этом Офис не ответил, сколько иностранцев среди помилованных и сколько было помилованных граждан в рамках обменов.
Агентство отметило, что Администрация президента Петра Порошенко отвечала на подобные запросы в рамках доступа к публичной информации.
Напомним, в ответе Администрации Порошенко в 2018 году было указано, что экс-президент помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.