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Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 гражданина

Помиловано 22 осужденных, из которых 5 женщин и 17 мужчин, одному человеку также сокращено наказание.

Со дня вступления на пост президента Зеленский помиловал 22 гражданина
Фото: EPA/UPG

Со дня вступления на свой президентский пост Владимир Зеленский помиловал 22 гражданина. Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос агентства "Украинские новости".

Информация о помиловании иностранцев засекречена, в том числе для передачи России или на неподконтрольные территории Донбасса в рамках обменов.

"Помиловано 22 осужденных лица, из которых 5 женщин и 17 мужчин, наказание сокращено одному лицу, остальные осужденные освобождены от дальнейшего наказания", - сказано в ответе.

При этом Офис не ответил, сколько иностранцев среди помилованных и сколько было помилованных граждан в рамках обменов.

Агентство отметило, что Администрация президента Петра Порошенко отвечала на подобные запросы в рамках доступа к публичной информации.

Напомним, в ответе Администрации Порошенко в 2018 году было указано, что экс-президент помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

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Источник: "Украинские новости"
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