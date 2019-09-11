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Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран

Послы Великобритании, Франции, Эстонии, Австрии и Нидерландов приступили к обязанностям.

Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Эстонской Республики - Каймо Кууска, Французской Республики - Этьена де Понсена, Республики Австрия - Гернота Пфандлера, Королевства Нидерландов - Иоганнеса Германна Адриануса де Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент поблагодарил посла Эстонии за непризнание российских паспортов, которые выдаются украинцам на Донбассе. Он выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Было также отмечено значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Фото: president.gov.ua

С французским послом президент обсудил дальнейшую активизацию политического диалога Украины и Франции, они договорились о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.

Фото: president.gov.ua

Во время разговора с послом Австрии Гернотом Пфандлером Зеленский поблагодарил Австрию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь в преодолении Украиной последствий российской агрессии.

Фото: president.gov.ua

С послом Нидерландов глава государства обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также обмен Украиной и Россией пленными. Зеленский поблагодарил Нидерланды за готовность должным образом наказать виновных в крушении самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году.

Фото: president.gov.ua

Во время разговора с послом Великобритании Симмонс Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности Украины.

Фото: president.gov.ua

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Южной Кореи, ЮАР, Финляндии, Словении и Германии.

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